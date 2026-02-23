「ちいあつ」の愛称で親しまれたフィギュアスケートのアイスダンス・浦松千聖と田村篤彦が、カップル解消を報告した。２人は２３日までにそれぞれのインスタグラムを更新。浦松は「この度、浦松田村組はアイスダンスカップルを解消する運びとなりました」と伝えた。２人は昨年７月に結成を発表。浦松は「短い期間でしたが、アイスダンスの楽しさを教えてくれたパートナー、そして素晴らしい先生方、選手が集まるＩＡＭでアイ