INAC神戸レオネッサMF成宮唯が決勝弾WEリーグの優勝を争う大一番、昨季優勝の日テレ・東京ヴェルディベレーザと初年度優勝のINAC神戸レオネッサによる首位決戦は、INACが2-0で勝利した。MF成宮唯はWEリーグ発足から100試合目のゲームで通算100試合出場を達成し、バースデーゴールが決勝点になった。ベレーザがアジア女子チャンピオンズリーグ（AWCL）に出場するため消化が1試合を多いものの、勝ち点35で並ぶ大一番。全体的にベ