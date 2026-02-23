INAC神戸レオネッサMF成宮唯が決勝弾

WEリーグの優勝を争う大一番、昨季優勝の日テレ・東京ヴェルディベレーザと初年度優勝のINAC神戸レオネッサによる首位決戦は、INACが2-0で勝利した。

MF成宮唯はWEリーグ発足から100試合目のゲームで通算100試合出場を達成し、バースデーゴールが決勝点になった。

ベレーザがアジア女子チャンピオンズリーグ（AWCL）に出場するため消化が1試合を多いものの、勝ち点35で並ぶ大一番。全体的にベレーザがボールを支配する立ち上がりで迎えた前半31分、INACは右サイドのDF水野蕗奈にボールが渡ると縦に突破。中央へのラストパスに成宮が入り込んで右足シュートを決めた。後半に入りラスト30分ほどは追い込まれたベレーザが猛攻を見せるも、後半41分には中盤で成宮がボールを奪ったところからFW吉田莉胡へつなぎ、最後は水野が押し込んで試合を決定づけた。

通算100試合出場、誕生日、決勝ゴールと3つの喜びが重なった。ファン・サポーターの前で祝福された成宮は「3つめでたくて、結果よかったなと思います。負けたり引き分けたりだったら、やってもらえなかったと思うし、勝ってスッキリできてよかった」と笑顔だった。

INACの宮本ともみ監督は、この大一番に「立ち上がりはだいぶ硬くて、ウォーミングアップから緊張している選手もいた。そういう中で、経験のある選手が引っ張ってくれた」と話す。その一人である成宮について「トレーニングのウォーミングアップから取り組みが一流。それを若い選手に見せてくれるし、どんな練習でも手を抜くことがない。生活の面でもサッカーに全てをささげて、ピッチ内外でチームを引っ張ってくれている。皇后杯でタイトルを逃してチームが少し自信を無くす中でも彼女が引っ張って鼓舞してくれた」と、全幅の信頼を話した。

成宮は今後、国内組で選ばれた3人のうち1人として、なでしこジャパンの一員として、女子ワールドカップ（W杯）の予選を兼ねたアジア選手権に臨む。「今日の勝ちは本当に大きいと思いますし、その勢いで代表に行けるのは自信にもなります」と先を見据えた。代表チームで長く活躍した宮本監督も「なでしこも彼女が目標とする場所だと思いますし、彼女の良さをしっかり出してもらいたいので、期待しています」とエールを送った。

WEリーグ全体で、発足から今節がちょうど100試合目だった。リーグ創設のタイミングでINACに移籍してきての通算100試合出場は、ケガなく起用され続けてきたことの証でもある。

試合後には「100」のバルーンを持ち、バースデーケーキのハットを被り、チームメートも祝福。走力、強度、技術を兼ね備えた国内屈指の万能型MFが、大一番を制したチームの中心に君臨していた。（轡田哲朗 / Tetsuro Kutsuwada）