LINE Digital Frontierは、LINEヤフーと協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」において、読者と書店員が選ぶ「ebookjapanマンガ大賞2026」の結果を公開した。○ebookjapanマンガ大賞20262026年の大賞は、婚約中の令嬢がおひとり様生活の楽しさに目覚める姿を描いた、新しい令嬢ストーリー『おひとり様には慣れましたので。 婚約者放置中！』(漫画：晴田巡、原作：荒瀬ヤヒロ／一迅社)が選ばれた。結果発表の特設ペー