人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の新情報が発表された。新たなウマ娘としてフォーエバーヤングが登場することが発表され、キャラクターボイスは新人声優の海弓シュリが担当する。【画像】かっけぇ！『ウマ娘』フォーエバーヤングのキャラ設定画フォーエバーヤングは「ブリーダーズカップクラシック」（G1）、「サウジカップ」（G1）など数々の海外レースで結果を出した現役の日本馬。馬主はサイバーエージェント