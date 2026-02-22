らむねこさんの漫画「中学生とスマホの戦い」がインスタグラムでたくさんの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むずっとスマホばかり見ている中学生の息子。しかし、テストの点数が下がったことに危機感をおぼえ、自ら…という内容で、読者からは「自分から言えるのがえらい」などの声が上がっています。危機感をおぼえた息子の徹底ぶりに、母もびっくりらむねこさんは、インスタグラムとブログ「キミたち