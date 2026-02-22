らむねこさんの漫画「中学生とスマホの戦い」がインスタグラムでたくさんの「いいね」を集めて話題となっています。

ずっとスマホばかり見ている中学生の息子。しかし、テストの点数が下がったことに危機感をおぼえ、自ら…という内容で、読者からは「自分から言えるのがえらい」などの声が上がっています。

危機感をおぼえた息子の徹底ぶりに、母もびっくり

らむねこさんは、インスタグラムとブログ「キミたちにはかなわない!!」で育児漫画を発表しています。らむねこさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

らむねこさん「長女が生まれた2021年ごろからです。友人や知人に家族の話をすると『面白い』と言われることが多かったので、漫画にしてインスタグラムに投稿してみようと思いました」

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

らむねこさん「息子の『スマホを手放せない様子』が面白かったので、描いてみました。『最近、息子は自らスマホを隠している』と知人に話すと、びっくりされます」

Q.家庭内でスマホの使用ルールはありますか。

らむねこさん「使用時間の制限はしていませんが、『21時以降は使えない』『寝るときはリビングで充電して部屋に持ち込まない』『ゲームアプリは時間制限をかける』などのルールはあります。でも、スマホではなく学校配布のタブレットで動画を見ていることもあるので、難しいですね…」

Q.息子さん自ら、スマホ使用を制限したときは、どう思いましたか。

らむねこさん「今まであんなに手放せなかったのに…と、ちょっとビビりました」

Q.現在はどのように使っていますか。

らむねこさん「ちょうど受験真っ最中なので、使ったり使わなかったりですね。お正月はみんなからの『あけおめメール』に、1月10日ごろになって気付いていました」

Q.この作品にどのような反応がありましたか。

らむねこさん「多くの『いいね』をいただきました。ありがたいことです！」