22日早朝に帰国を報告…メジャー組2人目エンゼルスの菊池雄星投手が22日、ソフトバンクとの壮行試合が行われたひなたサンマリンスタジアム宮崎に姿を見せた。この日はチーム本隊とは離れて調整。「（WBCは）間違いなく最初で最後」と気持ちを込めた。菊池はアリゾナ州テンピで行われていたエンゼルスのキャンプで調整を続けていた。この日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「日本に到着しました」とし、空港の写真をアップし