Image: アンサー株式会社 斜め上の発想ってやつ？ Nintendo Switchはドックに対して縦に挿して収納します。構造的にSwitchを出し入れするには、ドックの上に空間が必要。なので、テレビ台の棚部分など上が塞がっている場所には置けません。もうちょっと狭い隙間に置きたいなら、その解決策は実にシンプル。横向きに倒せば良いんです。スペースを有効活用アンサー株式会社の「Switchドックシ