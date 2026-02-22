【モデルプレス＝2026/02/22】9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が2月21日、国立代々木競技場 第一体育館にて『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？』ファイナル公演を開催。囲み取材で、嵐・相葉雅紀へラブコールを送る場面があった。【写真】超特急メンバー、携帯代6500万円の請求書がグッズに◆超特急、相葉雅紀のライブ観覧期待ドーム公演でやってみたいことを聞かれると、ユーキは「テレビで言っち