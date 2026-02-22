超特急、相葉雅紀の東京ドーム公演観覧に期待「データとして証拠が残っていますから」【REAL？】
【モデルプレス＝2026/02/22】9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が2月21日、国立代々木競技場 第一体育館にて『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？』ファイナル公演を開催。囲み取材で、嵐・相葉雅紀へラブコールを送る場面があった。
【写真】超特急メンバー、携帯代6500万円の請求書がグッズに
ドーム公演でやってみたいことを聞かれると、ユーキは「テレビで言っちゃったもんだからやるしかないんですけど、電車を空に降らせて、『銀河鉄道999』のように」と構想を告白。メンバーから「降らせないで！」「危ない！」とツッコミが飛ぶと「あ、走らせたい！空に超特急号を走らせたいですね！」と訂正し、会場を笑いに包んだ。
するとカイが「うちの事務所から、相葉さんに連絡しないといけないな」と切り出し、「『FNS歌謡祭』に出演させていただいた際に、『東京ドームでやりたい演出あるんですか？』って聞いていただいて、ユーキがそれを答えたんです。そしたら、相葉さんが『見に行きます』って言ってくださったんです！」と相葉とのエピソードを回顧。リョウガは「データとして証拠が残っていますから！来てくださった関係者を見れば、います！」と相葉が観覧に来ることに期待していた。（modelpress編集部）
結成15年目に突入した超特急。2025年11月からスタートした『 BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？』は熊本、名古屋、横浜、香川、大阪、東京の6箇所12公演で11万人を動員した。また、ファイナル公演では自身初となる東京ドーム公演を2026年11月25日に開催することを発表した。
【Not Sponsored 記事】
◆超特急、相葉雅紀のライブ観覧期待
◆超特急「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 REAL？」
