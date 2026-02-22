ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。女子で銅メダルを獲得した17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）は、赤の衣装でキュートに熱演。4年後への意気込みも口にした。中井は軽快なジャンプを披露し、笑顔で着氷するたびに大歓声を浴びた。氷の上に寝そべって足をパタパタするシーンもあり、キュートなポーズでも魅了した。演技後は中継局のイン