1·îÅÙ¤Î¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Ð¥¤¥È»þµë¡¢¾å¾º·¹¸þÂ³¤¯¡¡½Õ¤Î¿ÍºàÆþÂØ¹µ¤¨¤Æµá¿Í²¢À¹

¡¡µá¿Í¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³Æ¼Ò¤¬1·î¤Î¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î»þµëÆ°¸þ¤òÈ¯É½¡£¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤Ë¤è¤ë¿Íºà¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢»þµë¤Î¾å¾º·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Ï41¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¾å²ó¤ë¡¡16Æü¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤¬1·î¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦¥Ñ¡¼¥È¤ÎÊ¿¶Ñ»þµë¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¹ñÊ¿¶Ñ»þµë¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ40±ßÁý¤Î1,310±ß¤È¤Ê¤ê¡¢41¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¤¬Æ±58±ßÁý¤Î1,196±ß¡¢´ØÅì¤¬Æ±25±ßÁý¤Î1,376±ß¡¢¹Ã¿®±Û¡¦ËÌÎ¦¤¬Æ±66±ßÁý¤Î1,232±ß¡¢Åì³¤¤¬Æ±53±ßÁý¤Î1,264±ß¡¢´ØÀ¾¤¬Æ±40±ßÁý¤Î1,298±ß¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¤¬Æ±112±ßÁý¤Î1,240±ß¡¢¶å½£¡¦²Æì¤¬Æ±86±ßÁý¤Î1,221±ß¤ÈÁ´¤Æ¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»þµë¤Î¾å¾º·¹¸þ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÈËË»´ü¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·½Õ¤Î¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤ò¹µ¤¨¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ä¥Ñ¡¼¥È¤Î¿ÍºàÆþ¤ìÂØ¤¨¤ËÈ÷¤¨¤¿¤ê¡¢°ú¤Ã±Û¤·¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁá¤á¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¡¢»þµë¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥Ç¥£¥Ã¥×¤Ï4¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¾å²ó¤ë¡¡Æ±Æü¡¢¥Ç¥£¥Ã¥×¤¬1·î¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÊ¿¶Ñ»þµëÄ´ºº¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¹ñÊ¿¶Ñ»þµë¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ29±ßÁý¤Î1,331±ß¤È¤Ê¤ê¡¢4¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ð¥¤¥È¥ë¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿µá¿Í·ï¿ô¤ÏÆ±14.8%Áý¤ÎÌó35Ëü·ï¡£
¡¡ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï´ØÅì¤¬Æ±4±ß¸º¤Î1,390±ß¡¢Åì³¤¤¬Æ±69±ßÁý¤Î1,295±ß¡¢´ØÀ¾¤¬Æ±43±ßÁý¤Î1,297±ß¡¢¶å½£¤¬Æ±98±ßÁý¤Î1,258±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Ï10¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¥×¥é¥¹¡¡Æ±Æü¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ÎÄ´ºº¸¦µæµ¡´Ø¡Ø¥¸¥ç¥Ö¥º¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊJBRC¡Ë¡Ù¤¬1·î¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦¥Ñ¡¼¥ÈÊç½¸»þÊ¿¶Ñ»þµëÄ´ºº¡Ê»°ÂçÅÔ»Ô·÷¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»°ÂçÅÔ»Ô·÷¤ÎÊ¿¶Ñ»þµë¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ65±ßÁý¤Î1,317±ß¤È¤Ê¤ê¡¢10¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤Ï¼óÅÔ·÷¤¬Æ±69±ßÁý¤Î1,358±ß¡¢Åì³¤¤¬Æ±50±ßÁý¤Î1,229±ß¡¢´ØÀ¾¤¬Æ±71±ßÁý¤Î1,290±ß¤È¤Ê¤ê¡¢3ÃÏ°è¤È¤âÁ°Ç¯Æ±·î¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£