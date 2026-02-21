[2.21 J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° EAST-BÂè3Àá](Æ£»Þ¥µ)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:ÃæÀî°¦ÅÍ<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[Æ£»ÞMYFC]ÀèÈ¯GK 41 ËÌÂ¼³¤¥Á¥Ç¥£DF 2 ±ÊÌî½¤ÅÔDF 4 ÃæÀîÁÏDF 16 ¿¹ÐÒÎ¤MF 7 ¾¾ÌÚ½ÙÇ·²ðMF 8 ÀõÁÒÎ÷MF 10 µÆ°æÍª²ðMF 13 ÃæÂ¼Í¥ÅÍMF 17 ²¬ß·¹·À±MF 30 ¶ÜÀ¸³¤æÆFW 11 ¿¿ÆéÈ»¸×¹µ¤¨GK 21 ¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥ì¥¤DF 3 ÎëÌÚæÆÂÀDF 5 ÆïËÜÂî³¤DF 22 µ×ÉÙÎÉÊåDF 25 ÃæÂ¼ÎÃMF 18 ¾¾²¼²Âµ®MF 33 Àî¾å¥¨¥É¥ª¥¸¥ç¥óÃÒ·ÅMF 50 ¶â»ÒæÆÂÀFW 29 ´×ÅÄÈ»