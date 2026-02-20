3月30日より、『レコメン！』（文化放送）の月曜パーソナリティに、乃木坂46の6期生の長嶋凛桜と矢田萌華が就任することが発表された。さらに増田三莉音も『Seventeen』専属モデルに決定するなど、加入して1年が経った6期生のメディア露出が着実に増え始めている。そこで本記事では、長嶋、矢田、増田のコメントなどを手がかりに、6期生の入口が今後どのように広がっていくのか考えてみたい。【関連】乃木坂46の6期生が『新参者』