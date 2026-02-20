21日に金沢で行われる将棋の「棋王戦」第2局を前に、対局する藤井聡太棋王と増田康宏八段が会場を検分しました。21日に金沢市の北國新聞会館で行われる棋王戦五番勝負の第2局。対局を前に、タイトル防衛を目指す藤井聡太棋王と、激戦のトーナメントを勝ち上がり、挑戦権を手にした増田康宏八段が会場を検分しました。 今月8日に愛媛県で行われた第1局では、増田八段が118手で勝利し、藤井棋王が黒星発進となっている今回