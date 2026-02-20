スズキ新「大きなジムニー」実車公開！2026年2月17日、スズキは新しい「ジムニー ノマド」および「DR-Z4S」に、カプコンの人気ゲーム「モンスターハンター」とコラボレーションしたデザインを施し、同月22日に幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される「モンスターハンターフェスタ 26」にて展示すると発表しました。今回スズキブースに展示されるのは、「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition（ジムニー ノマド モンスタ