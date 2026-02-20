シャオミ・ジャパンは、直営店「Xiaomi Store」を3月～4月にかけて関西で4店舗オープンする。3月7日に大阪府の「イオンモール鶴見緑地店」を関西初出店として開店し、4月までに大阪府と兵庫県で展開する。 「Xiaomi Store」は、シャオミ製品を実際に手に取れる常設の直営店。2025年3月の「イオンモール浦和美園店」のオープンを皮切りに、埼玉県、千葉県、東京23区の首都圏で計5店舗を展開