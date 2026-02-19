アニコム損害保険は2月19日、「猫の名前&猫種ランキング」を発表した。調査は2025年2月1日〜2026年1月31日に、同社の「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の猫54,764頭を対象に行われた。○総合ランキング総合ランキング ※( )内は昨年順位総合ランキングは「ムギ」(438頭)が1位となり、7年連続でトップを維持した。2位は「ラテ」(349頭)、3位は「ルナ」(338頭)と続き、上位3位はいずれも300頭を超える結果となった。また「ルル