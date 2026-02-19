【NASCAR】開幕戦 デイトナ500（日本時間2月16日）【映像】チェッカー手前、大クラッシュで劇的幕切れ（実際の様子）アメリカで人気のストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の2026年開幕戦が伝統の地・デイトナで開催された。200周の長い戦いも終わろうかという最終周のチェッカー寸前で、“ほぼ全員”多重クラッシュに巻き込まれるというドラマチックな展開が待っていた。ラストラップ、最終ターン（コーナー）に入るところ