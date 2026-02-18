◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール４日目練習試合巨人3―3ロッテ7回降雨コールド（17日、沖縄・那覇）5回に死球を受けた丸佳浩選手の代わりに代走で出場した宇都宮葵星（きさら）選手。俊足が売りで、内外野こなせるユーティリティープレーヤーとしての進化過程にある育成選手です。代走に出たあとの初球、いきなり2塁に向かって走った宇都宮選手。ロッテのキャッチャー松川虎生選手が2塁にいいボールを投げてきますが