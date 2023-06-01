日本テレビ系「ＷＢＣ詳報」が１５日夜、放送され、同日（現地時間１４日）、マイアミで行われた準々決勝「日本−ベネズエラ」に熱中する巨人選手の様子が流れた。東京ドームの食堂と思われる場所で撮影された巨人の映像。三回裏、大谷翔平（ドジャース）が申告敬遠となった後の２番・佐藤輝明（阪神）がタイムリーツーベースを放ち、食堂では、丸佳浩と大城卓三が手を叩いて「ハイハイハイハイ！！」と大盛り上がり。この騒ぎ