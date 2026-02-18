ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で７位、北京五輪同種目金メダリストの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１８日、羽田空港に帰国した。平野は１月１７日のＷ杯第５戦で１回目の途中に転倒。骨盤の右腸骨など複数箇所の骨折とヒザなどの打撲を負った。それでも五輪本番では痛み止めを飲んで強行出場し、２連覇は逃したものの命がけで挑む姿は多くの感動を呼んだ。平野の帰国は事前発表はなく、