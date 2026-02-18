アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のエンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」映像が、200万回再生を突破した。【画像】圧倒的な人気！いい表情するキュアアルカナ公開されたED場面カット場面カットも解禁され、ネット上では「EDのアルカナ・シャドウが可愛すぎる！」「アルカナ効果えぐい」「繰り返して見ていたらだんだ