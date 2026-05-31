アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の第18話が31日、ABCテレビ・テレビ朝日系で放送された。『名探偵コナン』とコラボレーションした異例の放送回となり、毛利蘭役の声は、4月18日に亡くなった声優の山崎和佳奈さんの後任を務めている『ワンピース』ナミ役でお馴染みの岡村明美だった。なお、今回のコラボ放送が、『コナン』本編よりも早い、代役ではなく後任としての初出演となった。【動画】プリキュア顔で空手披露の蘭