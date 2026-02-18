フォルティウスの敗退確定で日本のカーリング女子がオリンピック3大会連続メダルを逃したなか、“美女軍団”と注目を集めるお隣・韓国も大会3敗目を喫し、準決勝進出に暗雲が漂っている。【写真】“美女軍団”韓国カーリング女子が綺麗すぎる！スキップのキム・ウンジ、サードのキム・ミンジ、セカンドのキム・スジ、リードのソル・イェウン、フィフスのソル・イェジで構成されたカーリング女子韓国代表「チーム5G」は、2月18日（