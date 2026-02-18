日本マクドナルド（東京都新宿区）が、新作のホットスイーツ「クリームブリュレホットドーナツ」を、2月18日から期間限定で発売。SNS上では「絶対おいしい」「食べたい！」との声が上がっています。【画像】うわ…おいしそ！コチラがザクもち・カスタードとろ〜りな「クリームブリュレホットドーナツ」です！食べたい！！（4枚）構造が「おいしいもの全部詰めました」！？「クリームブリュレホットドーナツ」はキャラメル風