ミスド55周年で伝説の「ショコラフレンチ」が待望の復活！ 新作含む全3種が2月18日より期間限定発売ミスタードーナツは、創業55周年を記念した特別な商品として、かつての人気メニュー「ショコラフレンチシリーズ」を2月18日（水）から期間限定で発売します。「ショコラフレンチ」は1983年に初登場し、2013年まで期間限定で度々登場していた人気シリーズ。販売終了から12年が経過した今でもファンからの再販要望が非常に多く