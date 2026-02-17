赤磐市議会百条委員会赤磐市役所 岡山県赤磐市の市議会はコストコの誘致などを巡って、前市長時代の手続きが適切だったかを検証するため百条委員会を設置しています。当時副市長だった前田正之市長が17日の委員会に参考人として参加し、「私も反省すべきところがある」などと発言しました。 赤磐市は友實武則前市長時代から河本・岩田地区の約28haに会員制量販店・コストコなどの誘致を検討しています。 百条委員