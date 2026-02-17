「パスタで、胃がむかむかしてきた」──美食の街イタリア・ミラノで、予想外の声が聞こえてきた。ミラノ・コルティナ五輪は広域開催のため、大小6か所の選手村が設けられている。なかでもミラノの選手村は最大規模で、トレーニングルームはもちろん、メンタルの健康を守るため静かな雰囲気でストレッチや瞑想ができる「マインドゾーン」なるエリアもある。アスリートにとって至れり尽くせりの環境に思われる半面、苦言が連発され