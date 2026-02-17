大分県津久見市の四浦半島で、春の訪れを告げる濃いピンク色の鮮やかな河津桜が見頃を迎えています。 【写真を見る】「豊後水道河津桜まつり」開幕四国まで見渡せるパノラマ絶景と旬の海鮮大分・津久見市 5000本の「河津桜」満開 リアス式海岸の複雑な地形が美しい津久見市の四浦半島。地域の人たちが20年ほど前からおよそ5000本の「河津桜」を大切に育てていて、県内最大級の名所として知られています。今年は天候に恵まれ