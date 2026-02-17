「第二のアクアライン」 徐々に機運高まる房総半島から東京・神奈川方面を最短で結ぶ「東京湾アクアライン」ですが、「第二のアクアライン」とも呼ぶことができる道路計画が存在します。徐々に現実味を帯びてきている「第二のアクアライン」とは、どのような計画で、話はどこまで進んでいるのでしょうか。千葉県の房総半島方面から東京23区や神奈川県に行く場合、第一選択ルートは「東京湾アクアライン（以下、アクアライ