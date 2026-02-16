レクサス「RZ」大幅値下げしてドイツで発表！レクサスは2026年2月11日、フル電動プレミアムSUV「RZ」の大幅アップデートモデルをドイツで発表しました。2月14日に現地のレクサス・フォーラム（正規ディーラー）にて初披露され、数週間以内には最初の顧客への納車が開始される予定です。性能面において、デビューから3年を経てRZは大きな進化を遂げました。最適化された77kWhのバッテリーにより、航続距離はモデルによって最大5