神奈川県では、１６日夜から１７日明け方にかけて雪や雨が降り、西部の山地を中心に積雪となる所があるでしょう。降雪による交通障害や路面の凍結等に留意してください。 ［気象概況］日本付近は、１７日はじめにかけて、西高東低の気圧配置となるでしょう。また、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となる見込みです。 このため、神奈川県では１６日夜から１７日明け方にかけて雪や雨が降り、西部の山地を中心に積雪となる