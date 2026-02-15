どんなに仲のいい夫婦でも、「離婚したい」と思う瞬間はあるのではないか。夫や妻の理解不能な言動に「離婚」の二文字が頭をよぎったという投稿が寄せられた。（文：篠原みつき）埼玉県の50代女性（事務・管理／年収500万円）は、結婚前から「長らく海老アレルギー」だという。命に関わることもあるアレルギーだが、結婚して20年以上が経ったある日、信じられない出来事が起きた。「夫が海老が入ったピザを買ってきた」「あー、そ