結成から30年間、常にシーンの先頭に立ち、少しも失速することなく不断の進化を遂げてきたBRAHMANが、5月15日、東京 GARDEN THEATERにて30周年のグランドフィナーレ公演＜tour viraha final＞を開催する。これにともなって、BRAHMAN30周年プロジェクトを綴るティザームービーが公開された。＜六梵全書＞開催、7thアルバム『viraha』リリース、＜tour viraha＞開催、＜尽未来祭2025＞開催、＜tour viraha 2026＞開催、LP BOX『七梵