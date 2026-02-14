■Blu-ray / DVD『BRAHMAN「尽未来祭 2025」』

2026年4月22日(水)発売

【完全生産限定盤 A(Blu-ray/2枚組)】9.350円(税込)

【完全生産限定盤 B(DVD/3枚組)】8.580円(税込)

予約リンク：https://brahman.lnk.to/zinmiraisai

収録曲 (全46曲)

▼DAY 1 (11/22)

01 THAT’S ALL

02 THERE’S NO SHORTER WAY IN THIS LIFE

03 SEE OFF

04 DEEP

05 CHERRIES WERE MADE FOR EATING

06 GOIN’ DOWN

07 NEW SENTIMENT

08 ANSWER FOR…

09 ARRIVAL TIME

10 SPECULATION

11 WE ARE HERE

12 ラストダンス

13 KOKORO WARP

14 TONGFARR

15 FOR ONE’S LIFE

▼DAY 2 (11/23)

01 初期衝動

02 賽の河原

03 雷同

04 THE VOID

05 露命

06 BEYOND THE MOUNTAIN

07 GREAT HELP

08 其限

09 PLASTIC SMILE

10 Slow Dance

11 FAR FROM…

12 LOSE ALL

13 警醒

14 最後の少年

15 charon

16 THE ONLY WAY

▼DAY 3 (11/24)

01 霹靂

02 A WHITE DEEP MORNING

03 BASIS

04 恒星天

05 春を待つ人

06 Ace Of Spades

07 知らぬ存ぜぬ

08 不倶戴天

09 CAUSATION

10 鼎の問.

11 満月の夕

12 今夜

13 WASTE

14 真善美

15 順風満帆

ENDING MOVIE

●早期予約特典：尽未来祭バンダナ

対象予約期間：2026年1月29日(木)18:00〜2026年3月1日(日)23:59までにご予約の方が対象

●店舗購入特典

・トイズストア：尽未来祭 MCポスター＋ビジュアルポスターセット(B3サイズ2枚)

・タワーレコード：尽未来祭ロゴステッカーシート

・セブンネット：コンビニエコバッグ

・楽天：スマホショルダー

・Amazon：コットン巾着

・汎用特典：ポストカード

●公演記録：＜尽未来祭 2025＞

日程：202年11月22日(土) 23日(日) 24日(月/振休)

会場：千葉・幕張メッセ国際展示場 9-11ホール