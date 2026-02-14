15日は熊本城マラソンです。出場するランナーの受け付けが進んでいます。 熊本城マラソンには「歴史めぐりフルマラソン」や「熊日30キロ」など3つの部門に約1万4500人が出場する予定です。 熊本市の花畑広場では、ランナーが受け付けをし、ナンバーカードを受け取っていました。 熊本城マラソンは15日午前9時スタートです。