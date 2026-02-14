フィギュアスケートペア元日本代表の高橋成美さん（34）が2026年2月12日、自身のインスタグラムを更新。元フィギュアスケート選手の町田樹さん（35）と鈴木明子さん（40）との3ショットを披露した。「フィギュアスケート競技解説者のチームメイト！」高橋さんは、「ミラノコルティナ五輪2026フィギュアスケート競技解説者のチームメイト！」といい、町田さん、鈴木さんと寄り添う姿など6枚の写真を投稿。「鈴木明子ちゃんと町田樹