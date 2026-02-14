「大橋通」駅から徒歩1分東横インは2026年2月7日、「東横INN高知」をオープンしました。同社によるとこれをもって、47都道府県すべてへの出店を達成したとのことです。どういったホテルなのでしょうか。【写真】えっ…これが「欧州の東横イン」ある意味驚愕の全貌＆室内です「東横INN高知」はとさでん交通「大橋通」駅から徒歩1分の場所に位置。209室を配し、最大収容人数は416人です。また、最上階の14階には「T-Place」が設け