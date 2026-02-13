ビール大手の1年間の決算は海外事業などをめぐり、明暗が分かれました。キリンとサッポロは大幅な増益となる一方、サントリーは減益となりました。▼サントリーホールディングスは、最終利益が865億円と去年1年間のグループ全体の決算について、前の年より半減したと発表。国内の飲料や食品、酒類事業は堅調だったものの、欧米での物価高に伴う消費の鈍化やウイスキーなどの商標権を見直したことの影響で、大幅な減益となりました