16枚目シングル『クリフハンガー』を発売、『7回目のひな誕祭』開催を控える日向坂46の正源司陽子さん（18）が、『ボム3月号』（ワン・パブリッシング）通常版の表紙を飾りました。【写真】大人っぽいノースリーブワンピースの正源司陽子さんボム初表紙となるグラビアのテーマは、2月14日が19歳の誕生日ということでバレンタイン！まずは白いシャツを着て、ベッド上での朝のシーンからスタート。Tシャツのルームウェアに着替えて