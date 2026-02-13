16枚目シングル『クリフハンガー』を発売、『7回目のひな誕祭』開催を控える日向坂46の正源司陽子さん（18）が、『ボム3月号』（ワン・パブリッシング）通常版の表紙を飾りました。



【写真】大人っぽいノースリーブワンピースの正源司陽子さん

ボム初表紙となるグラビアのテーマは、2月14日が19歳の誕生日ということでバレンタイン！ まずは白いシャツを着て、ベッド上での朝のシーンからスタート。Tシャツのルームウェアに着替えてバレンタインの手作りチョコに挑戦、アイデアいっぱいの可愛い仕上がりに大満足です。



続いてはオレンジのセーターにマフラーを巻いて誰かと待ち合わせ、テンション上がったのか突然のフリスビーも。最後は大人っぽいノースリーブワンピースでしっとりと、きっと特別な一日になったはず。バレンタインと誕生日の思い出、後輩メンバー、昨年の活動振り返り、今年の目標などを語ったロングインタビューにも注目です。



通常版裏表紙には日向坂46三期生の上村ひなのさんです。カップリング曲「君と生きる」では、ひなた坂46のセンターを務める彼女がソログラビアを披露。ニット帽と手袋を身に着け河川敷で無邪気に振る舞うワンピース姿、真っ赤なニットと黒のショートパンツでは豆から挽くコーヒーに初挑戦。インタビューではこれまでの7年間、ひなた坂46、同期である三期生についても語っています。



2月27日公開の映画『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』で声優に挑戦した日向坂46の小坂菜緒さんと藤嶌果歩さんの特別対談も掲載。それぞれのバレンタインの思い出も明かしています。



通常版の別冊付録には、正源司さんの両面ポスターです。