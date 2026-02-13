ショートトラックを冬季オリンピックの“お得意種目”とする韓国が、女子500mで金メダルを逃した。【写真】韓国スピードスケート美女、隠れたグラマラス体型韓国のチェ・ミンジョンは2月13日（日本時間）に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪・ショートトラック女子500m準決勝第2組で43秒060を記録し、5人中5位にとどまった。これでファイナルAではなくファイナルBへ回ることになり、同種目でのメダル獲得に失敗した。スタートは