猫の肝リピドーシスとは？ 「肝リピドーシス」という病名は、あまり聞いたことがないかも知れません。しかし、「脂肪肝」なら何となく聞き覚えがあるのではないでしょうか。 肝リピドーシスは、いわゆる脂肪肝というもので、肝臓に脂肪が蓄積し、肝臓の機能が低下してしまう病気です。 人間の脂肪肝と異なるのは、主に食欲不振が続くことで発症し、進行が早いということです。放置すると、命にかかわ