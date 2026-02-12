猫の肝リピドーシスとは？

「肝リピドーシス」という病名は、あまり聞いたことがないかも知れません。しかし、「脂肪肝」なら何となく聞き覚えがあるのではないでしょうか。

肝リピドーシスは、いわゆる脂肪肝というもので、肝臓に脂肪が蓄積し、肝臓の機能が低下してしまう病気です。

人間の脂肪肝と異なるのは、主に食欲不振が続くことで発症し、進行が早いということです。放置すると、命にかかわります。

肝リピドーシスの原因

肝リピドーシスは、飢餓状態が続くと発症しやすくなります。食事が足りず、エネルギー不足に陥ることで体内の脂肪が肝臓に過剰に蓄積してしまうのです。

無理なダイエットや病気などによる食欲不振からごはんが食べられない状態が数日続くと、肝リピドーシスのリスクが高まります。

肝リピドーシスは、肥満傾向の猫や高齢猫に多いといわれています。また、ストレスや糖尿病などの要因から、肝リピドーシスを引き起こすこともあります。

肝リピドーシスの症状

肝リピドーシスの主な症状には以下のようなものがあります。

食欲不振 体重減少 嘔吐 下痢 黄疸

黄疸が現れた場合は、肝リピドーシスが進行している状態といえるでしょう。肝リピドーシスが進行すると、肝性脳症といって肝臓の機能低下が脳に影響を与えてしまうこともあり、注意が必要です。

肝リピドーシスは、命に関わります。早期発見、早期治療が重要です。しかし、初期は、症状がわかりにくいので、猫がごはんを食べているかどうかは特に気にかけてあげて下さい。

嘔吐や下痢などは他の疾患を抱えていることもあります。気になる症状があれば、動物病院を受診しましょう。

肝リピドーシスを予防するには？

肝リピドーシスは、肥満傾向の猫に多い病気です。肥満は、他の病気の要因にもなります。適正な食事量を心がけ、適度に運動させるなどして、適切な体重管理に努めましょう。

ただし、無理なダイエットは飢餓状態を作り出し、肝リピドーシスのリスクを高めてしまいます。ダイエットは獣医師と相談のうえ、無理のないように行って下さい。

猫の食欲不振が続いているときも、肝リピドーシスを発症しやすくなりますので、要注意です。食欲不振になる原因自体も早期治療が必要ですが、肝リピドーシスを発症してしまうと更に危険です。1日以上食べられない状態が続くときは、動物病院を受診しましょう。

まとめ

猫の食欲がない…そんなときは、様子を見ていると肝リピドーシスを引き起こしてしまうかも知れません。猫が食事をとれないということは、とても大きな問題なのです。猫がごはんを食べられているかどうか、毎日チェックしてみましょう。

食欲不振に陥っている場合は、肝リピドーシスに注意するとともに、他の原因もあるかも知れません。ストレスを抱えていないか、他に症状はないかなどに気をつけ、様子がおかしいと感じたら動物病院を受診して下さいね。

肝リピドーシスは、飼い主さんが早く気づいてあげることが大切です。

(獣医師監修：唐野智美)