ウェンディーズ･ファーストキッチンは、2月19日(木)から、「アメリカンジャーニー」シリーズ第4弾として、カリフォルニアをテーマにした「カリフォルニアバーガー」など全4種を期間限定で販売する。【画像を見る】「カリフォルニアバーガーダブル」「カリフォルニアチキンフィレバーガー」など、フェアラインアップ４種をすべて画像で見るカリフォルニア発祥ともいわれる「コブサラダ」をイメージし、アボカドマヨネーズやコブマヨ