【ウェンディーズ･ファーストキッチン】「カリフォルニア」をテーマにした本格派バーガー4種を発売

ウェンディーズ･ファーストキッチンは、2月19日(木)から、「アメリカンジャーニー」シリーズ第4弾として、カリフォルニアをテーマにした「カリフォルニアバーガー」など全4種を期間限定で販売する。

【画像を見る】「カリフォルニアバーガーダブル」「カリフォルニアチキンフィレバーガー」など、フェアラインアップ４種をすべて画像で見る

カリフォルニア発祥ともいわれる「コブサラダ」をイメージし、アボカドマヨネーズやコブマヨソースを使用。ビーフパティやチキンフィレ肉の旨みを引き立てるとともに、アメリカの定番「タコサラダ」に使われるトルティーヤチップスを加え、食感のアクセントをプラスした。

また、味はそのままにサイズを抑えたJr.バーガーもラインアップ。4種とも濃厚なソースとクリーミーなアボカド、フレッシュな野菜とトルティーヤチップスの組み合わせを楽しめる。

〈「アメリカンジャーニー」について〉

ウェンディーズ･ファーストキッチンでは、アメリカ各地で有名な料理や食材をテーマに、“分かりやすさ”と“楽しさ”を表現した商品開発を行い、より本格的でアメリカンなハンバーガーを提供している。

〈販売期間〉

2026年2月19日(木)〜5月中旬(予定)

〈販売店舗〉

ウェンディーズ· ファーストキッチン全店75店舗

〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

◆カリフォルニアバーガー 単品950円

◆カリフォルニアバーガーダブル 単品1,350円

◆カリフォルニアチキンフィレバーガー 単品850円

◆Jr.カリフォルニアバーガー 単品600円

【画像を見る】「カリフォルニアバーガーダブル」「カリフォルニアチキンフィレバーガー」など、フェアラインアップ４種をすべて画像で見る