【モデルプレス＝2026/02/12】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のDAHYUN（ダヒョン）が、足首骨折のため当面の間活動を休止することが分かった。公式SNSを通じて発表された。【写真】足首骨折のK-POPトップアイドル、美脚スラリのミニ丈衣装◆ダヒョン、足首骨折で当面の間活動休止所属事務所は「TWICE ダヒョンの健康状態と今後のスケジュールに関するお知らせ」として文書を掲載。「ダヒョンは北米ツアーの初期