フィギュアスケート競技の先陣を切っておこなわれた団体戦で、日本は各自が役割を完璧に全うし、北京大会に続き2大会連続で銀メダルを獲得した。「選手それぞれが自己ベストに近い点数を出すなど、素晴らしい演技を見せてくれました。なかでも3番手として登場した坂本花織は、ショート、フリーともトップの得点を出し、チームを勢いづけるに十分な活躍を見せました。加えて、持ち前の明るさからムードメーカーの役割もこなし、多